Falso entregador de comida é preso com 17 barras de maconha

Foram encontradas 17 barras de maconha (foto: Divulgação/PMMG) falso entregador que trabalharia por meio de aplicativos foi preso pela Polícia Militar (PM) por tráfico de drogas em Uberlândia. no Triângulo Mineiro. A droga era escondida na bolsa que o motociclista fingia usar para o trabalho. No flagrante, os policiais encontraram mais de R$ 1 mil e 17 barras de maconha com o suspeito.



Foi feita a abordagem e com a autorização da mãe do homem, que é a dona da casa, foram feitas buscas na residência. A PM encontrou, então, 15 barras de aproximadamente 1kg de maconha, além outras duas menores, com cerca de 500g da droga cada uma.





Na verificação também foram encontrados R$ 1.174 em dinheiro, além de pequenas buchas da droga e uma balança de precisão. Os militares ainda informaram que material para embalagem da droga estava na casa do homem conduzido.





Chamou a atenção ainda um selo que era colocado nas embalagens, com um personagem de desenho animado. Essa seria a marca da origem do entorpecente.





Segundo a polícia, já existiam informações de que ele se disfarçava de entregador para que pudesse fazer o tráfico de drogas e evitar levantar suspeitas. Depois de detido, o homem foi levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, que ratificou a prisão.