Pai e filho entram em luta corporal com ladrões dentro de casa, em Ipatinga

Ladrões foram presos e com eles a política apreendeu arma, munição, um celular roubado e maconha (foto: PMMG/Divulgação)

Perseguição

A Polícia Militar de prendeu, na manhã desta segunda-feira (4/12), os três homens que agrediram e aterrorizaram um homem de 84 anos e seu filho, de 46, duranteà residência onde vivem, no Bairro Veneza, em. Os ladrões são dois maiores, de 19 e 20 anos, e um menor, de 16.Segundo a vítima de 46 anos, os ladrões usaram uma escada para acessar seu quarto, no segundo andar do imóvel. Ele estava dormindo quando foi surpreendido pelos invasores com arma em punho, anunciando o assalto.Exigiam dinheiro. Com a negativa da vítima, os ladrões passaram a agredi-lo com coronhadas dena cabeça. Depois de amordaçá-lo, seguiram para a sala, no andar de baixo, onde o pai estava assistindo televisão.Um dos agressores saltou sobre o idoso e aplicou-lhe um golpe mata-leão (enforcamento). O idoso foi jogado ao chão e um segundo assaltante desferiu-lhe coronhadas na cabeça.Ossó não contavam com a reação da vítima, que apesar da idade agarrou o homem que o agredia a coronhadas. Nesse instante, o filho, ainda amordaçado, invadiu a sala segurando uma garrafa de vinho e a atirou contra o homem com a arma. O ladrão tentou disparar três vezes, mas o revólver mascou.Pai e filho entraram emcom os ladrões. A arma que estava na mão de um dos invasores caiu. O filho conseguiu, então, apanhá-la e efetuar dois disparos, o que fez com que os três invasores fugissem.Imediatamente, foi feito contato com a PM. Com a chegada dos militares, pai e filho informaram as roupas e características dos assaltantes, que haviam escapado pelos fundos da casa.Na perseguição, numa casa próxima, os militares visualizaram gotas de sangue na porta de entrada. Entraram na residência e prenderam, primeiro, o homem de 19 anos. Logo depois, os militares notaram que dois homens tentavam escapar pelos fundos. Eles foram perseguidos e presos.Ao efetuar as prisões, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com seis munições (uma intacta, duas deflagradas e três picotadas), bem como um relógio que estava com o homem de 19 anos – existem suspeitas de que seja produto de roubo numa relojoaria da cidade –, um, as roupas utilizadas pelos envolvidos durante a ação criminosa, além de uma bucha de maconha e sacolinhas plásticas utilizadas para embalagem de entorpecentes.