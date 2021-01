Prazo para matrícula na rede municipal de BH termina nesta segunda (04/01)

Prazo de matrícula para alunos de 4 e 5 anos estudantes do ensino fundamental termina hoje (foto: Reprodução/Google Maps) prazo de matrícula para crianças de 4 e 5 anos de idade e estudantes do ensino fundamental que buscam uma vaga na Rede Municipal de Educação para 2021 em Belo Horizonte. Encerra nesta segunda-feira (04/01) opara crianças de 4 e 5 anos de idade e estudantes doque buscam uma vaga napara 2021 em









O cadastro escolar de 2021 começou no dia 23 de setembro. As matrículas foram feitas de forma automática. De acordo com a PBH esta medida foi tomada para não gerar aglomerações para quem busca atendimento na rede municipal. A confirmação da matrícula também foi online, divulgada no site da prefeitura.





Os 19.799 alunos matriculados em escolas de educação infantil e creches parceiras estão em regime de aulas não presenciais desde 18 de março de 2020, sem previsão de retorno das aulas presenciais na capital.

*Estagiária sob a supervisão da subeditora Jociane Morais