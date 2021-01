Pesquisa aponta variação de até 147% nas mensalidades escolares em BH

Pesquisa revela grande variação de preços nas mensalidades escolares (foto: Reprodução/Pixabay)









De acordo com essa pesquisa, a maior variação de preço entre colégios foi de 127%. Essa diferença é entre os preços da mensalidade da 1ª série, que podem custar de R$836,00 à R$1.900,00. Os pais que matricularem seus filhos da 2ª à 5ª série vão dispor de uma variação de 126%, com preços entre R$839,00 a R$1.900,00. As 6 ª,7ª e 8 ª séries apresentam uma variação de 101%, podendo custar de R$965,00 a R$1.936,00.





Entre as séries do ensino médio, o 3º ano apresentou maiores variações com preços de R$795,00 a R$2.774,00, que corresponde a 249%. Já as mensalidades do 1º e 2º ano tiveram uma variação de 201%, com preços que vão de R$795,00 até R$2.399,00.





Nesta mesma pesquisa foi feita uma comparação entre os preços de mensalidade de 2020 e 2021. Apesar da pandemia e da instabilidade do ano de 2020, os preços não estão muito acima comparado com os deste ano. O maior aumento do ensino fundamental foi na 5ª série, que contou com um aumento de 0,70%. A mensalidade que custava R$1.320,87 agora custa R$1.330,11. Já no ensino médio o 3º teve uma queda de 0,81%, que era R$1.828,44 e passou para R$1.813,72.





Alguns fatores importantes para a variação dos preços são a qualidade de ensino, carga horária, infraestrutura e a metodologia aplicada por cada escola. Estes fatores justificam as diferenças de preços entre as escolas particulares.



*Estagiária sob a supervisão do subeditor Frederico Teixeira





O início do ano é sempre marcado pelos impostos ‘tradicionais’ de janeiro, como IPTU e IPVA, por exemplo. Mas, para muitas famílias, o que não estava previsto para o começo deste 2021 era uma variação significativa nas