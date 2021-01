Populares ocupam terreno em BH, mas têm casas derrubadas

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press )

Moradores da comunidade Vila Fazendinha, no Bairro Calafate, na Região Oeste de Belo Horizonte, tentaram ocupar um terreno baldio na Avenida Tereza Cristina. A ação, iniciada na madrugada deste domingo (3/1), foi encerrada pelas forças de segurança no início da tarde.

Relatos de moradores da região dão conta que o terreno estava abandonado há seis anos. No espaço, há uma casa de alvenaria, onde algumas pessoas moram. Esse grupo não foi retirado.

Ao longo deste domingo, populares construiram cerca quarenta barracos de lona. As moradias, contudo, foram derrubadas por fiscais da prefeitura. A Polícia Militar deu suporte à operação.





Entre os ocupantes, estavam moradores de vilas do entorno, como Amizade e Esperança. Eles tentam se mudar por estarem sem condições para arcar com os alugueis das casas do bairro.



A reportagem entrou em contato com a prefeitura a respeito e aguarda retorno. Assessoria afirmou que posicionamento. caso seja repassado, será passado via Urbel. A Polícia Militar de Minas Gerais também foi acionada, mas ainda não houve resposta.

Histórico

Na casa de alvenaria que já estava habitada, vivem cerca de quatro famílias. Um dos moradores é o atendente Alexandro Ferreira, 32. Ele diz que o terreno, que já sediou uma unidade do Corpo de Bombeiros Militar, estava abandonado, servindo para armazenar lixo.

"A casa foi ocupada primeiro e, depois, fizemos um movimento de entrar no terreno e fazer uma limpeza", contou.

Prejudicados financeiramente, principalmente por conta da pandemia do novo coronavírus, os moradores do entorno passaram a cuidar do terreno com o objetivo de se mudar. Nelma Borges, 49, cozinheira, faz parte desse grupo.