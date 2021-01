Idoso é assassinado após defender filha de discussão com o genro em Passos

Idos teve corpo amarrado em uma cisterna (foto: Helder Almeida/divulgação)

Um idoso foiapós defender a filha de discussão com o genro na zona rural, em Passos, no Sudoeste de Minas. A discussão aconteceu na noite de réveillon (31/12). O suspeito, de 27 anos, amarrou o corpo de Belchior Belo, de 71, em uma cisterna.

De acordo com a Polícia Militar, a confusão aconteceu na noite da virada do ano durante uma briga de casal. Mas os militares foram acionados pela filha da vítima, de 31 anos, na manhã desta sexta-feira (01/01).

“Vendo que ambos discutiam, o idoso tentou intervir, momento em que ocorreu uma discussão entre sogro e genro, a qual acabou”, explica trecho do Boletim de Ocorrência.

A filha do idoso, que é a esposa do suspeito, ainda tentou separar, mas o homem teria atirado um martelo na vítima. Depois de ferido, Belchior disse ao suspeito: 'vou te matar rapazinho' e saiu em direção ao matagal. “Local que o suspeito acredita ser onde a vitima guardava uma espingarda, decidiu segui-lo”, disse homem à polícia.

Belchior foi morto pelo genro com golpes e barra de ferro (foto: Reprodução Internet)

Em seguida, o suspeito e a vítima tiveram uma nova discussão, quando o idoso teria acertado a perna do genro com uma barra de ferro. “O qual teria conseguido tomar tal instrumento e em ato contínuo, desferiu um golpe contra a cabeça da vítima, a qual caiu no chão, e que lhe acertou na cabeça por mais duas vezes”, diz documento.

Ainda segundo o Boletim de Ocorrência, o suspeito amarrou o corpo da vítima em uma cisterna. “Como a cisterna estava bem fechada e com medo da enxurrada arrastar o corpo, amarrou uma corda no pescoço da vítima”, afirma.



Após matar o sogro, o homem só retornou para a casa onde a família estava na manhã desta sexta-feira. Ele contou o crime para a esposa e pediu que ela chamasse a polícia. O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Passos.

O corpo de Belchior foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e enterrado no cemitério da cidade,