Homem é assassinado com tiros no peito e cabeça pelo primo de sua mulher

(foto: Google Street View/Divulgação )





Uma vingança em família. O comerciante Carlos Antônio da Mota, de 58 anos, foi morto na madrugada desta sexta-feira (1º/1), dentro de seu bar, na Rua Coronel Antônio Pereira de Matos, 53, Bairro Lindéia, pelo primo de sua mulher, de 32 anos, com dois tiros, um na cabeça e outro no peito.

Segundo testemunhas, o assassino entrou no bar, perguntando para a prima, que estava no balcão, onde estava Carlos. Ela disse que ele estava deitado na cama que existe ao lado do balcão.





Carlos levantou-se e quando começou a falar, foi alvejado pelos disparos, dados pelo primo da mulher, que fugiu em seguida para a casa da namorada, no mesmo bairro.





Quando a Polícia Militar chegou ao local, tomou conhecimento de que Carlos tinha agredido a mulher, dentro do bar, diversas vezes, sendo a última há dois dias, sendo que ela tinha uma marca no rosto: um olho roxo.





Imediatamente, os policiais iniciaram as buscas ao atirador. Foram a três endereços onde ele poderia estar escondido. Encontraram-no no terceiro, dormindo na casa da namorada.





Em sua defesa, ele disse que Carlos agredia a prima constantemente e que ela sempre chegava nos encontros de sua família reclamando e contando as agressões. O caso foi registrado no Ceflan 3, onde o homem está preso.