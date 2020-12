BH e região Metropolitana com chance de chuva; confira a previsão

Céu com poucas nuvens em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) chuva parece ter dado uma trégua em Belo Horizonte. No entanto, há chances de ela voltar ainda nesta semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para BH e região metropolitana, a previsão para esta quarta-feira (30/12) é de aumento de nuvens com possibilidade de chuva. parece ter dado uma trégua em Belo Horizonte. No entanto, há chances de ela voltar ainda nesta semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para, a previsão para esta quarta-feira (30/12) é de aumento de nuvens com possibilidade de chuva.









A temperatura mínima em BH e Região Metropolitana foi de 18°C e a máxima será de 30°C. Segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte, a umidade relativa do ar é de 40% à tarde.





7h19 - A previsão meteorológica indica que a quarta-feira (30) será de céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva isoladas, a tarde. A temperatura mínima foi de 18 °C, a máxima estimada é de 30 °C e a umidade relativa mínima do ar em torno de 40% à tarde. pic.twitter.com/fFaqq1a0nQ %u2014 Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) December 30, 2020







O sul de Minas continua registrando as menores temperaturas do estado. Hoje (30/12), o distrito de Monte Verde chegou a 13,6°C. Enquanto o frio atinge a região, o contrário é visto no Vale do Jequitinhonha, que os termômetros podem chegar aos 36°C.



ANO NOVO

Segundo o Inmet, Belo Horizonte e região Metropolitana tem chance mínima de chuva na virada do ano. Entretanto, os guarda-chuva serão necessários logo no início de 2021, já que previsão é de pancada de chuva com trovoada no período da tarde e noite.





Para Zona da Mata, regiões Sul e Oeste, Campo das Vertentes e Triângulo Mineiro, a chuva não deve parar, podendo acontecer a qualquer momento nos dias 31/12 e 01/01.



