COVID-19: Morte de garota de 15 anos foi caso atípico no Leste de Minas

Segundo depoimento de amigos de Camila, postados nas redes sociais, ela sentia falta de ar intensa quando foi levada ao hospital, em Ipatinga. Chegou a ser carregada no colo em sua casa, porque não tinha forças para andar. Com a morte da garota, Santana do Paraíso somou 37 mortes desde o início da pandemia do novo coronavírus.









Os exames realizados atestaram resultados positivos para a doença. Os familiares foram informados quanto à causa das mortes e os trâmites a serem seguidos nos sepultamentos. Com os novos óbitos, Ipatinga contabiliza 297 mortes pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.





Em Governador Valadares foram registradas mais quatro mortes nesta terça-feira, sendo 1 confirmado por COVID-19 e três aguardando resultados dos exames. Foram registrados também, 65 novos casos da doença. A ocupação dos leitos UTI COVID-19 SUS ficou em 91,40%. Na rede particular esse índice permaneceu em 100%.





Seguindo orientações da Secretaria de Estado da Saúde (SES) e da Coordenação Estadual de Laboratórios e Pesquisa em Vigilância, a Secretaria de Governança da Saúde de Coronel Fabriciano informou que a coleta de amostras swab RT-PCR está restrita por 30 dias às algumas categorias.





Profissionais de saúde, profissionais de segurança, idosos com idade igual ou superior a 60 anos, pacientes com condições clínicas de risco, populações ou grupos sociais de alta vulnerabilidade (indígenas, quilombolas, ciganos, circenses e população em condições de rua), são as categorias que poderão fazer esse exame.

O restante da população com casos leves ou suspeita de Síndrome Gripal seguirá os protocolos de isolamento e medicação e passará pelo teste rápido a partir do 14o dia na UBS de origem.





A morte da garota, causada pela COVID-19, foi um fato atípico na divulgação dos boletins epidemiológicos das principais cidades do leste de Minas, na segunda-feira (28/12). Esses boletins sempre registram mortes de pacientes idosos ou com outras doenças, que se agravam com a. Camila era jovem e saudável. Morava eme não tinha outras doenças.