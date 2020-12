Após ataque de hackers, canais digitais da Cemig voltam a funcionar

Após sofrer um ataque de hackers, a Cemig informa que os canais de atendimento on-line já estão funcionando (foto: Redes sociais/Reprodução ) portal e os canais digitais da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) voltaram a funcionar normalmente nesta segunda-feira (28/12). A empresa sofreu um e osda Companhia Energética de Minas Gerais () voltaram anesta segunda-feira (28/12). A empresa sofreu um ataque hacker na última sexta-feira (25/12) , comprometendo os serviços on-line oferecidos pela companhia.





Com o restabelecimento dos serviços, os clientes já podem solicitar a segunda via de contas ou reclamar de problemas na rede por meio do portal, aplicativo Cemig Atende, Whatsapp, SMS e telefone.





Segundo a companhia, apesar do sistema ter ficado off-line nos últimos dias, a operação do sistema elétrico e as principais bases de dados (clientes, faturamento, atendimento e gestão empresarial) não foram comprometidas, garantindo, assim, a prestação de serviços.

Ataque





De acordo com a Cemig, no dia 25 de dezembro foi detectado pelo núcleo de operação de segurança um "comportamento anômalo" na rede interna, com características de um ataque malicioso de ransomware.





Imediatamente, as equipes responsáveis foram acionadas para detectar o ataque e realizar as medidas de contenção.





Segundo a companhia, menos de 10% dos servidores na plataforma Windows/Microsoft Hyper-V tiveram seu conteúdo criptografado. Além disso, a operação do sistema elétrico e as principais bases de dados (clientes, faturamento, atendimento e gestão empresarial) não foram comprometidas, garantindo, assim, a prestação de serviços aos clientes da empresa.

A Cemig informou ainda que tomou diversas ações para identificar a origem do problema e recuperar os ambientes comprometidos.





A empresa declarou que não recebeu contatos de supostos autores do ataque, que não houve vazamento de dados dos clientes e que as autoridades competentes já foram notificadas e estão atuando no caso.





Em nota, a Cemig informa que os canais de atendimento da companhia foram restabelecidos e já se encontram disponíveis. O cliente pode entrar em contato com a Cemig e ter acesso a todos os serviços e informações oferecidos por meio dos canais digitais, como o portal cemig.com.br; o aplicativo Cemig Atende para smartphones e tablets, o WhatsApp Cemig, pelo número 31 3506 1160 e o SMS (torpedo 29810); além do telefone 116 e das agências e postos de atendimento presencial.

A Cemig informa que os canais de atendimento da companhia foram restabelecidos e já se encontram disponíveis. pic.twitter.com/7tILH1y7WT %u2014 Cemig (@cemig_energia) December 28, 2020





*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira