Jovem morre baleado em MG ao tentar tirar esposa de briga em show de pagode

Agentes da PM e peritos da PC compareceram ao local do crime (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem de 22 anos foi morto ao ser atingido por dois disparos de arma de fogo dentro de uma casa de festas, situada em uma chácara de Uberaba, no Triângulo Mineiro, no final da noite deste domingo (27/12).

Testemunhas contaram à PM que Edgard Henrique Marçal Alvarenga foi baleado quando tentava separar a sua esposa de uma briga entre mulheres, em frente de um palco onde uma banda de pagode apresentava o seu show.

De acordo com boletim de ocorrência da PM, não há informações de quem foi o autor dos disparos nem sobre qual foi o motivo da briga. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime.

Segundo informações que as testemunhas repassaram à PM, no momento do crime acontecia o show da banda de pagode. De repente se iniciou a briga em frente ao palco, com o registro de vários disparos de arma de fogo. Logo depois, Edgard caiu ao chão.

A perícia técnica da Polícia Civil (PC) recolheu três cartuchos, sendo dois deflagrados e um intacto. Ainda conforme o boletim de ocorrência da PM, próximo a estes objetos foram localizadas manchas de sangue. No local também foi encontrado grande número de latas e garrafas de bebidas alcoólicas.

A vítima foi encaminhada em estado grave por três homens em um veículo de passeio para unidade de pronto atendimento São Benedito e, em seguida, foi entubado e encaminhado ao Hospital de Clínicas da UFTM (HC-UFTM).



Segundo informações da assessoria de imprensa do hospital, o homem chegou a passar por cirurgia, mas morreu pouco tempo depois.