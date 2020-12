Instituto de Olhos muda de endereço em Belo Horizonte

A previsão é de que as obras do novo Instituto de Olhos, em antiga unidade do Hospital Mário Penna, fiquem prontas em janeiro (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

"Estamos falando de uma estrutura de primeira linha, dando dignidade e tratando com a estima, a qualidade, a atenção e o carinho que o paciente mais carente merece", afima Wagner Ferreira, presidente da Feluma (foto: Feluma/Divulgação)

Criado há 10 anos em Belo Horizonte, o(IOCM) começará a funcionar em novo endereço (Avenida Churchill, número 230, no Santa Efigênia). Asficam prontas em meados de, e a data de início dos atendimentos no novo local ainda não está definida. A população será informada sobre a mudança assim que esseesteja estabelecido."Detectamos a necessidade de crescimento da área física do instituto, com o objetivo de expandir o serviço prestado, que é o atendimento oftalmológico 100% SUS, assim como melhorar o atendimento, dando mais conforto, mais segurança e uma melhor assistência ao usuário do Serviço Único de Saúde", diz Wagner Ferreira, presidente da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais (Feluma), mantenedora do instituto.Os investimentos na nova unidade são de mais de R$ 10 milhões, com trabalhos de infraestrutura e aquisição de equipamentos de ponta, incorporados ao espaço, como informa o presidente da Feluma."São instalações modernas, todas reformadas, dentro dos mais altos padrões. Estaremos em um prédio onde a estrutura se iguala aos melhores centros de Belo Horizonte, em Minas Gerais e no Brasil, com qualidade de acabamento do ponto de vista de estrutura", aponta o presidente.Ele lembra que, normalmente, o SUS é associado a algo sucateado. "Estamos falando de uma estrutura de primeira linha, dando dignidade e tratando com a estima, a qualidade, a atenção e o carinho que o paciente mais carente merece", diz Wagner.Atualmente, o instituto comporta cerca de 600 procedimentos por dia, e a perspectiva é que sejam atendidos aproximadamente de 1,5 mil a 2 mil pacientes diariamente nas novas instalações. "Existe uma demanda reprimida em Belo Horzionte e Minas Gerais", comenta Wagner Ferreira.O IOCM é um dos principais serviços de atendimento oftalmológico em Minas Gerais. Entre as especialidades contempladas, todas as áreas pertinentes à oftalmologia, desde pequenas cirurgias até refração, tomografia de olhos, acuidade visual e atendimento geral. São oferecidas consultas para atendimento em catarata, córnea, estrabismo, glaucoma, colocação de lente de contato, neuro-oftalmologia, plástica e retina (clínica e cirúrgica). Nas cirurgias oferecidas, estão intervenções para catarata, córnea, estrabismo, glaucoma, plástica e retina.Em uma área total de aproximadamente 3 mil metros quadrados de área útil na estrutura que será inaugurada, duplicando a capacidade operacional de atendimento, como pontua Wagner Ferreira (na unidade inicial, na Floresta, em BH, essa área era de 1,2 mil metros quadrados), são 60 postos de atendimento médico, 20 estações de trabalho para exames diversos, além de 12 salas de bloco cirúrgico equipadas para cirurgias de média e alta complexidade, e estrutura para atendimento de urgência.Entre profissionais de saúde de todos os tipos, são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, serviço social, residência médica e acadêmicos, além da área administrativa, chegando perto de 250 pessoas a equipe total do instituto. "Vamos continuar o trabalho, unindo ensino, academia, universidade, a profissionais de primeira grandeza, professores com formação das melhores possíveis", finaliza Wagner.