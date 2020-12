Vestido de Papai Noel, ator mineiro grava clipe nas ruas de Tiradentes

O ator mineiro Freddy Mozart se veste de Papai Noel há 35 anos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Papai Noel está cheia de compromissos para a magia da noite de Natal. Mas, antes disso, ele passou pela cidade histórica de Tiradentes, na Região Central de Minas, e gravou um videoclipe. A canção natalina é do ator Freddy Mozart, que lançou o CD Presente de Natal com várias músicas para celebrar a data. Nesta época do ano, a agenda doestá cheia de compromissos para a magia da noite de Natal. Mas, antes disso, ele passou pela cidade histórica de, na Região Central de Minas, e gravou um videoclipe. A canção natalina é doFreddy Mozart, que lançou o CD Presente de Natal com várias músicas para celebrar a data.





15:08 - 23/12/2020 Confira o horário dos shoppings e lojas de BH neste fim de ano clipe, conta que começou a se vestir de Papai Noel em 1985, quando trabalhava em uma usina hidrelétrica da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). Segundo o ator, trabalhar com esse mesmo personagem por 35 anos precisa de uma fórmula secreta. “É superdivertido, eu gosto e tem que saber amar as crianças”, afirmou.



Ele conta que a ideia do clipe veio de um projeto da cidade chamado “Natal iluminado Tiradentes”, uma programação para os turistas. No entanto, a iniciativa precisou ser cancelada durante a quarentena, pois o município passou da onda verde para a amarela do Minas Consciente. Por isso, algumas restrições foram adotadas, como eventos, atividades de recreação e lazer, entre outros.



Apesar disso, Freddy não desanimou e resolveu levar a alegria do Natal para dentro da casa das pessoas. Ele se vestiu mais uma vez de Noel e gravou um clipe nas ruas da cidade, com a ajuda do produtor Orlando Orube e música do CD que gravou em 2004. O disco tem composições do ator e músico mineiro Leri Faria, que morreu em abril de 2019.



"Abra o seu coração"

A música escolhida para o clipe, Solidária, traz esse espírito natalino de fazer o bem e ajudar o próximo. “Abra o seu coração, é tempo de Natal. Um pequeno gesto, uma atenção, deixa o mundo todo mais feliz e podem transformar a vida”, canta Freddy em um trecho da canção. Segundo o ator, este ano ela traz um significado especial. “Essa canção significa solidariedade acima de qualquer coisa”, destacou Mozart. Ele também ressalta que ainda vai trabalhar as outras 12 músicas do CD para os próximos anos.





*Estagiária sob supervisão de subeditor Rafael Alves