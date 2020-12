Dom Walmor almoça com pessoas que vivem nas ruas de BH; veja fotos

O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor, preside no início da tarde desta quarta-feira (23) momento de oração e compartilha almoço de Natal com pessoas que vivem nas ruas (foto: Juarez Rodrigues/E.M/D.A Press) Natal e os múltiplos significados do nascimento do Menino Jesus, entre eles o amor ao próximo, a simplicidade, amor à vida e o estender das mãos em gesto de solidariedade.



O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, preside, no início da tarde desta quarta-feira (23) momento de oração e compartilha almoço de Natal, na Catedral Cristo Rei, com pessoas que vivem nas ruas.



15:50 - 01/05/2020 Em missa dedicada ao trabalhador, dom Walmor faz críticas: 'Todo ganancioso é inescrupuloso' Um almoço para celebrar oe os múltiplos significados do nascimento doentre eles o amor ao próximo, a simplicidade, amor à vida e o estender das mãos em gesto dedee presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)preside, no início da tarde desta quarta-feira (23) momento de oração e compartilha almoço de Natal, nacomParticipam aproximadamente 100 pessoas, amparadas pela Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte. O momento de oração e o almoço seguem protocolos de saúde necessários para se evitar a disseminação do novo coronavírus.





Dom Walmor disse que é fundamental acolher e cuidar dos mais pobres, em qualquer tempo, e a Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte de Belo Horizonte, desempenha esse papel: "Catedrais sempre foram lugar dos pobres e também e de espiritualidade, cultura, arte, comunicação e serviços".





Sobre a pandemia do novo coronavírus, o arcebispo destacou que ela expõe "nossas fragilidades e as desigualdades sociais", por isso pede a Deus que ilumine os caminhos, principalmente dos governantes, no sentido de haver mais consciência e políticas públicas de cunho social.





Dom Walmor disse ainda que será um Natal diferente, no qual deve prevalecer o amor à vida e a busca de paz. "Estamos em período de luto, de sofrimento e perdas, mas o Natal nos mostra que a vida vence. O ideal é ficarmos em silêncio para termos força interior e construirmos um novo tempo".

Ação Pastoral





Segundo a Arquidiocese, a Catedral Cristo Rei está sendo construída com a força da solidariedade, a partir de doações. A obra começou em 2013 e a infraestrutura de importantes espaços já foi edificada. A Catedral já recebe fiéis para trabalhos de evangelização e cuidado com os mais pobres. Iniciativas que se fortalecem com o avanço das obras.



Atualmente, está sendo construída a nave da Catedral, com seus pórticos de 100 metros de altura, que remetem a mãos postas em oração. O endereço da Catedral Cristo Rei é Avenida Cristiano Machado, 11910, Bairro Juliana, na Região Norte da capital.

Nestes meses de pandemia, a Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte intensificou ainda mais a sua ajuda aos que vivem nas ruas, com doação de alimentos, kits de higiene e máscaras. Contribuiu também para que as pessoas mais idosas fossem recebidas em abrigos. Durante todo o ano, a Pastoral de Rua ajudou 8.850 pessoas.