Dom Walmor vai compartilhar refeição com pessoas que vivem nas ruas de BH

Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Walmor (foto: Arquidiocese de BH/divulgação) Comunhão, solidariedade e atenção a quem mais precisa. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, preside momento de oração e compartilha almoço de Natal, na Catedral Cristo Rei, com pessoas que vivem nas ruas. Participam aproximadamente 100 pessoas, amparadas pela Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte. O momento de oração e o almoço, nesta quarta-feira (23), a partir das 11h, seguirão protocolos de saúde necessários para se evitar a disseminação do novo coronavírus. a quem mais precisa. Ometropolitano dedom Walmor Oliveira de Azevedo, preside momento de oração e compartilha almoço de Natal, na Catedral Cristo Rei, com pessoas que vivem nas ruas. Participam aproximadamente 100 pessoas, amparadas pela Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte. O momento de oração e o almoço, nesta quarta-feira (23), a partir das 11h, seguirão protocolos de saúde necessários para se evitar a disseminação do novo coronavírus.









A Catedral Cristo Rei está sendo construída com a força da solidariedade, a partir de doações. A obra começou em 2013 e a infraestrutura de importantes espaços já foi edificada. A Catedral já recebe fiéis para trabalhos de evangelização e cuidado com os mais pobres. Iniciativas que se fortalecem com o avanço das obras. Atualmente, está sendo construída a nave da Catedral, com seus pórticos de 100 metros de altura, que remetem a mãos postas em oração.





O endereço da Catedral Cristo Rei é Avenida Cristiano Machado, 11910, Bairro Juliana, na Região Norte da capital.