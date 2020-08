Dom Walmor condena aborto e violência sexual sofridos por menina de 10 anos

O caso se tornou público depois que a menina deu entrada no hospital se sentindo mal (foto: Pixabay)

O presidente da(CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo,e a violência sexual sofridos por uma menina de 10 anos do município de São Mateus (ES). A interrupção da gestação ocorreu na manhã desta segunda-feira em Recife (PE).Em nota, com Walmor, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, considerou "lamentável presenciar aqueles que representam a Lei e o Estado, com a missão de defender a vida, decidirem pelade uma criança de apenas 5 meses cuja mãe é uma menina de 10 anos. Dois crimes hediondos. A violência sexual é terrível, mas a violência do aborto não se explica diante de todos os recursos existentes e colocados à disposição para garantir a vida das duas crianças".Segundo o presidente da CNBB, "as omissões, o silêncio e as vozes que se levantam a favor de tamanha violência exigem uma profunda reflexão sobre a concepção de ser humano".Em nota, ele disse que, em oração, pede a Deus consolação para todos os envolvidos nessa desafiadora e complexa situação existencial que feriu de morte infância, consternando todo país. "O precioso dom da vida precisa ser incondicionalmente respeitado e defendido. Ante a complexidade do ocorrido, devemos ser humildes reconhecendo as limitações humanas e, sempre compassivos,sejamos sinais do amor de Deus."