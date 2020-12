Operação contra quadrilha de furtos de carros termina com 7 presos em MG

Delegado Chefe Marcos Tadeu explicou que levantamentos vai continuar (foto: Reprodução/Polícia Civil de Minas Gerais) Sete pessoas foram presas e 13 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Civil nesta quarta-feira (23/12) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, dentro da operação Volks. O objetivo era desmantelar uma quadrilha especializada em furtos, desmanche, receptação e venda de peças de automóveis. Um dos estabelecimentos visitados pelos policiais era de um ex-vereador do Município. foramforam cumpridos pelanesta quarta-feira (23/12) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, dentro da. O objetivo era desmantelar umaespecializada emde peças de automóveis. Um dos estabelecimentos visitados pelos policiais era de umdo Município.









Seis presos foram conduzidos por causa de mandados de prisão e outra pessoas foi detida por posse ilegal de um revólver e munição. Mais um homem foi levado para ser ouvido pelos delegados por causa da posse de anabolizantes. O ferro velho do ex-vereador e empresário, Eurípedes Barsanulfo da Silva, mais conhecido como Barsa da Sucata, foi um dos alvos dos mandados de busca e apreensão. Ele chegou a ser ouvido pela polícia.





Ao todo, 56 policiais civis participaram da operação desta quarta. Junto deles, quatro policiais rodoviários federais e oito agentes da Receita Estadual também estiveram no cumprimento dos mandados. “Agora o trabalho é seguir o dinheiro conseguido com as práticas desses crimes”, afirmou o delegado chefe do 9º Departamento da Polícia Civil, Marcos Tadeu de Brito.





Equipamentos médicos



Junto a muitos carros que eram alvo de apreensão, a polícia encontrou equipamentos de profissionais da saúde. Isso aconteceu porque esses automóveis pertenciam a médicos e outros trabalhadores da área antes de serem furtados.





O caso é que a maior parte dos crimes aconteceu no bairro Umuarama, local onde está o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, uma das maiores unidades médicas do interior do País.





Outro trabalho da investigação será também identificar os verdadeiros donos dos carros e dos equipamentos de saúde.