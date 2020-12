Mulher é atropelada e arremessada em porta de vidro em Lavras; veja vídeo

Câmera de segurança flagraram o momento do atropelamento (foto: Reprodução/Internet)

Umade 32 anos foino Centro de, no Sul de Minas, nessa terça-feira (22/12). As imagens de uma câmera de segurançao momento do. Apesar do impacto, a vítima teve escoriações e recebeu alta médica após ser atendida. O motorista do veículo teria ingerido bebidae foi

De acordo a Polícia Militar, o acidente aconteceu Rua Misseno de Pádua. No vídeo, Diana de Fátima Damião aparece andando pela calçada, quando é atingida pelo carro, que vinha na direção contrária.

ALERTA: IMAGENS FORTES



Mulher é atropelada e arremessada em porta de vidro em Lavras; veja vídeohttps://t.co/2Esp1eVxfK pic.twitter.com/jVmIcJpPyN — Estado de Minas (@em_com) December 23, 2020

Mesmo com o impacto, a mulher teve apenas escoriações e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. “Apesar da violência do impacto, com a vítima sendo jogada contra uma porta de vidro, ela sofreu a princípio ferimentos leves, sendo encaminhada ao pronto socorro da Santa Casa, onde trabalha”, informaram os bombeiros

Diana foi medicada e liberada na sequência. O motorista, de 53 anos, foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois levado para a delegacia. “A Polícia Militar compareceu no local e constatou que o condutor do veículo tinha sintomas de embriaguez, sendo dada voz de prisão ao mesmo”, diz o boletim de ocorrência.

A Polícia Civil informou que o homem o foi preso por dirigir alcoolizado. Ele foi ouvido, pagou fiança e foi liberado.