Cirurgião plástico promove festa com direito a DJ em apartamento de BH

Médico faz festa durante a pandemia e posta nas redes sociais (foto: Reprodução/Redes Sociais) cirurgião plástico de Belo Horizonte fez uma festa em seu apartamento no sábado (19/12) e publicou fotos e vídeos em redes sociais. O local não foi divulgado, mas, nas publicações, é possível observar aglomerações, convidados sem máscara e nenhum distanciamento. Umde Belo Horizonte fez uma festa em seu apartamento no sábado (19/12) e publicou fotos e vídeos em redes sociais. O local não foi divulgado, mas, nas publicações, é possível observar aglomerações, convidados sem máscara e nenhum distanciamento.









Nos vídeos publicados nas redes de Gustavo Aquino legendas como “Vem pro nosso time”, “Reunião da turma! O importante da vida é ser feliz!" indicaram a confraternização, que também foi confirmada, pelo som de uma DJ e pelo menos 40 pessoas fazendo uso de bebidas alcoólicas.





Segundo o portal de notícias G1, uma paciente que não quis ser identificada disse que ele sempre faz festas e agora teve coragem de postar nas redes. “Uma festa, em meio à pandemia. Dá festa e depois opera, já imaginou o risco? Estou indignada", afirmou a paciente.





No domingo (20/12), todas as publicações relacionadas à festa foram apagadas do perfil do médico, que também não quis se manifestar após o ocorrido.





Prefeitura de Belo Horizonte alerta para os riscos de confraternizações de fim de ano e recomenda que essas reuniões não sejam feitas, para evitar um “janeiro sombrio”. Segundo o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto,



As denúncias de aglomerações na cidade podem ser feitas pelo 153. Em nota, aalerta para os riscos de confraternizações de fim de ano e recomenda que essas reuniões não sejam feitas, para evitar um “janeiro sombrio”. Segundo o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, “não está na hora de juntar gente, aglomerar, fazer festa”.

Confira a nota da Prefeitura de Belo Horizonte na íntegra:

A Prefeitura de Belo Horizonte recomenda que os cidadãos não realizem e nem participem de eventos e confraternizações de final de ano.





Sobre fiscalização em residências, com base no inciso XI do Artigo 5º da Constituição Federal, que define o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.”





A Guarda Municipal, portanto, não tem o poder de entrar nos domicílios particulares para verificar o cumprimento do distanciamento mínimo entre as pessoas e das demais medidas preventivas contra a propagação da pandemia.





A corporação ressalta, porém, que a pandemia não acabou. Neste sentido, se faz necessário adotar as medidas de prevenção indicadas pelas autoridades de Saúde.

*estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz