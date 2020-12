Menino de 3 anos em isolamento social escreve cartinha para o Papai Noel

Davi Lucca, de 3 anos pede cesta básica, velotrol e sapato para o Papai Noel (foto: Arquivo Pessoal)

O pequeno Davi Luccade 3 anos, que cumpresocial após o pai dele testarpara o novo, escreveu uma cartinha para o. Entre os pedidos da criança, que mora em Varginha, no Sul de Minas, está uma cesta básica para a família.

De acordo com Jéssica Alexandre de Oliveira, de 23, o filho começou a entender o espírito dovendo as primas escreverem cartinhas para o Papai Noel. “Ele ainda não entende direito, mas pediu para escrever o bilhete. Ele sonha com um velotrol, mas não temos condições, e a cesta básica é para ajudar a nossa família”, conta a mãe de Davi.

Cartinha ''assinada'' por Davi foi deixada com a Polícia Militar de Varginha (foto: Arquivo Pessoal )

A jovem está desempregada e o marido, que está infectado, é reponsável pelo sustento da família. O pais está com sintomas leves e passa bem.Além da cesta básica e do velotrol, entre os pedidos está um sapato número 23. “O sapato nós pedimos, porque ele perdeu todos”, completa.

A cartinha foi deixada com a Polícia Militar. A letra é da mãe, mas Davi Lucca fez questão de assinar o bilhete. “Eu tentei enviar a cartinha pelo site dos Correios, mas parece que já estava lotado. Então, eu pedi para entregar o bilhete para a Polícia Militar, que todo ano ajuda pessoas carentes com cesta básica”, explica.

Jéssica e o filho Davi Lucca vão repetir os exames de COVID-19 nesta segunda-feira (21/12). “Como estamos em isolamento, quem puder ajudar, pode deixar os presentes na janela da minha casa, na rua Roma, 241 A, Bairro Barcelona”, ressalta.

Varginha segue com 1.986 casos positivos do novo coronavírus e 46 mortes confirmadas pela doença.