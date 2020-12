COVID-19: Vigilância Sanitária interdita lojas e bares em Pouso Alegre

Jovens lotam bar em Pouso Alegre. Local foi interditado pela Vigilância Sanitária nesta sexta. (foto: Prefeitura de Pouso Alegre/Divulgação)

A Vigilância Sanitária de Pouso Alegre, Sul de Minas,de combate à COVID-19. Pelo menos seis locais foram fechados entre a tarde e a noite desta sexta-feira (18/12). Entre os pontos interditados pelos fiscais da prefeitura estão lojas de variedades, bares e evento de música. Em um dos estabelecimentos interditado estava ocorrendo uma festa com cerca de 300 jovens.

De acordo com informação da assessoria de comunicação da prefeitura, esses locais não estavam obedecendo regras como a obrigatoriedade de formação de filas para os clientes aguardarem o atendimento, falta de álcool em gel e aglomeração na parte interna.

O último decreto municipal sobre o enfretamento do novoem Pouso Alegre é de 18 de setembro, quando foram liberados campos de futebol, quadras esportivas, além do bares e restaurantes passarem a funcionar conforme o que estabelece seus alvarás. Porém, as regras dos decretos anteriores para formação de filas, disposição de álcool em gel e distanciamento.

Casos de COVID-19 volta a aumentar

Na semana passada (10/12), o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, gravou um vídeo para alertar sobre o aumento dos casos de Covid-19 na cidade e a necessidade para que a população siga os protocolos de segurança no combate à pandemia.

“Estou dizendo para vocês: nós vamos começar a agir fortemente novamente. Nós sabemos que estamos num momento muito importante para o nosso comércio e não temos interesse nenhum em fechá-lo”, disse Rafael Simões.

A pandemia em Pouso Alegre

Pouso Alegre é a cidade do Sul de Minas com o maior número de casos confirmados de COVID-19 e mortes em decorrência da doença. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem, são 3.942 moradores diagnosticados com o Coronavírus. Até o momento, 78 mortes foram confirmadas e há um óbito sob investigação.

Ainda de acordo com os dados do novo boletim, o total de pacientes recuperados está em 3.793, representando 96,22% dos contaminados. 71 moradores infectados com o vírus estão em acompanhamento nos hospitais ou no isolamento domiciliar, cumprindo a quarentena.



Ocupação de leitos está em 90%

A ocupação de leitos hospitalares voltou a aumentar na cidade. As vagas nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) alcançaram os 90% de ocupação. São 18 leitos ocupados, dos 20 disponibilizados para o tratamento de pacientes com a COVID-19. Os dados incluem pacientes locais e de cidades vizinhas que têm Pouso Alegre como referência em saúde.

A secretária municipal de Saúde, Silvia Regina Pereira, informou que estão previstos para a próxima semana mais 10 vagas nos leitos de UTI em Pouso Alegre.