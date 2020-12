Homem é suspeito de abusar de menina de 12 anos e mostrar filme pornô à ela

Equipe da PM não encontrou o suspeito em sua residência (foto: Sérgio Teixeira/Divulgação)

Um homem de 54 anos é procurado pela Polícia Militar (PM) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, suspeito de estuprar uma menina de 12 anos. A menor contou aos militares que o homem, que é conhecido de sua família, colocou as mãos em seus seios e vagina, por debaixo de sua roupa.

Além disso, conforme registro da PM, ele teria dito que a criança precisava apreender a seduzir um homem e também, através de um celular, lhe teria mostrado cenas de um filme pornô.





Ainda segundo depoimento da menor, o suspeito, ao descascar laranjas, jogava as cascas em seu colo e, em seguida, as retirava com as mãos, acariciando as suas pernas e que, frequentemente, ele acariciava as suas costas e braços.

O boletim da PM de estupro de vulnerável foi registrado na noite desta quinta-feira (17/12), sendo que o crime acontecia na residência do pai da menor, situada no Bairro Quinta de Boa Esperança II.

Militares foram até a residência do suspeito, mas a mulher que vivia com o homem disse que ele não estava no local.

A mãe da vítima foi orientada pela PM a procurar atendimento médico e um psicólogo para uma avaliação clínica da menor.