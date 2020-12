COVID-19: asilo de Jacutinga tem primeiro caso confirmado da doença

Idoso é infectado pelo novo coronavírus em asilo de Jacutinga (foto: Asilo São Vicente de Paulo/Divulgação)

UmdoSão Vicente de Paulo em, no Sul de Minas, foi infectado pelo novo coronavírus. Esse é o primeiro caso dena instituição desde o início da pandemia. A vítima está assintomática e segue em isolamento na Santa Casa de

De acordo com diretor administrativo do asilo, Celso Ricardo de Almeida Barbatti, no local são 81 idosos e todas as medidas de prevenção à COVID-19 são adotadas. “Infelizmente, tivemos essa confirmação depois de muitos meses sem nenhum caso. As visitas foram suspensas desde março e ninguém sabe explicar o que aconteceu”, lamenta Celso.

O idoso contaminado tem comorbidades e precisou de atendimento médico no hospital da cidade. “No local, ele apresentou febre. Quando o idoso voltou para o asilo já ficou isolado para fazer o exame”, explica.

O exame foi colhido no começo desta semana e o resultado positivo foi confirmado na ultima quarta-feira (16/12). “O idoso já estava sem febre, mas foi levado à Santa Casa de Ouro Fino como forma de prevenção”, afirma.

Segundo o diretor administrativo da instituição, em agosto idosos e funcionários foram testados e todos os resultados deram negativo. “Estamos em alerta. A Secretaria da Saúde disponibilizou dois funcionários, que foram contratados, para uma suposta necessidade isolamento interno. A prefeitura também disponibilizou testes rápidos, caso haja necessidade”, completa.

Jacutinga tem 425 pessoas infetadas pelo novo coronavírus e 14 mortes registradas pela doença.