Eclipse solar: mineiros poderão ver de 20% a 25% de ocultação do Sol

06:00 - 14/12/2020 Profissionais de saúde relatam situação grave nos hospitais e fazem apelo astrônomo lembra que quem observar verá claramente a Lua passando na frente do Sol. Os mineiros poderão observar osolar, que deverá ter de 20% a 25% de ocultação em todo o estado. "Em Minas toda será possível ver o eclipse. Em Belo Horizonte amáxima vai ser de 21%. Ao Sul de Minas, um pouco maior a ocultação, 25%, e mais ao Norte um pouco menor", afirma o astrônomo Renato de Las Casas. Em algumas partes do mundo, como a Argentina, o céucomo se fosse noite, mas no Brasil, o fenômeno só ocorrerá parcialmente.Em Belo Horizonte não escurecerá. "Escurece muito pouquinho, 25% a menos a luz do Sol que vão chegar. Escurece como se o dia estivesse com uma nuvem fechada. Se a pessoa não estiver atenta nem nota", informa. No entanto, olembra que quem observar verá claramente a Lua passando na frente do Sol.





O máximo do eclipse em Belo Horizonte poderá ser observado às 14h14. O eclipse começa às 13h12 e vai até 15h17. No entanto, não se deve olhar diretamente para o Sol. "A recomendação é tomar muito cuidado para não ficar cego. A coisa é séria. É muito comum as pessoas observarem sem tomar os devidos cuidados deixando a componente ultravioleta da luz do Sol incidir na vista e, gradativamente, em anos, vai perder a visão", alerta. O professor cita que um caso clássico é de Galileu Galilei, cientista que observava sem saber que existiam os raios ultravioletas e ficou cego no final da vida.



O astrônomo recomenda que quem quiser observar deve usar vidro de soldador número 14 ou maior, como filtro. Em hipótese nenhuma as pessoas devem usar óculos escuros para olhar o fenômeno. "Óculos escuros não devem ser usados de jeito nenhum", diz.





Quem quiser também pode usar um espelho para fazer a projeção do eclipse na parede ou em um lençol branco. "Uma coisa que funciona é cobrir o espelho deixando apenas uma parte de 1 centímetro de diâmetro à mostra, usar esse miniespelho para refletir em um anteparo ou muro, parede ou lençol no varal. Aí verá direitinho o fenômeno lá". O eclipse da Lua ocorre em todo o mundo em todo ano. No entanto, no Brasil pode ser visto de três em três anos.





Outro fenômeno que pode ser observado nestes dias é a conjunção entre Júpiter e Saturno. "A conjunção já pode ser vista e vai atingir o máximo no dia 21". Este fenômeno é raríssimo. "Já temos quase 400 anos que não acontece", informa o astrônomo. Para observar basta olhar para o lado oeste do céu assim que o Sol se por. "Você verá dois objetos muito brilhantes próximo um do outro, que são Júpiter, o mais brilhante, e Saturno, um pouco menos". O fenômeno pode ser observado a olho nu, mas se o observador tiver binóculos ou telescópio poderá ver de forma melhor ainda.