PM acha quase 1t de maconha em caminhão betoneira que atrapalhava trânsito

A PM informou que uma viatura percebeu o caminhão na avenida Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, no bairro Santa Rosa, próximo à BR-050, saída da cidade. Como outros veículos menores desviavam com dificuldade do caminhão parado, os policiais fizeram a abordagem.Durante a conversa com o condutor, os militares perceberam certo nervosismo e decidiram fazer uma inspeção. Na betoneira do caminhão foram encontrados, então, 989kg de maconha embalados em 51 pacotes e 36 barras com a droga.