Homem acaricia partes íntimas de sobrinho e é esfaqueado em Poços de Caldas

Umfoiapós acariciar partesdeem Poços de Caldas, no Sul de Minas. O suspeito e a vítima estariam fazendo uso de drogas em casa, na madrugada desta sexta-feira (11/12). O jovem foi presoembaixo dopróximo à casa onde aconteceu o

De acordo com a Polícia Militar, o homem, de 42 anos, e o sobrinho, de 23, estavam fazendo uso de drogas dentro de casa. Em seguida, o jovem teria esfaqueado o tio. A PM foi acionada pela irmã da vítima e quando os militares chegaram ao local, o jovem teria fugido.

“Iniciamos um intenso patrulhamento no Bairro Dom Bosco. Até localizar o suspeito embaixo de um veiculo que se encontrava estacionado em via pública. Na cintura dele encontramos a faca utilizada no crime”, diz trecho do Boletim de Ocorrência.

O suspeito foi preso em flagrante e confessou o crime. “Ele nos relatou que fazia uso de entorpecentes em companhia de seu tio e que em dado momento, a vítima começou a acariciar suas partes intimas, que este ficou nervoso e desferiu cinco facadas”, afirma.

O homem foi socorrido e levado em estado grave para a Santa Casa de Poços de Caldas. De acordo com assessoria de imprensa, ele passou por cirurgia e segue internado.