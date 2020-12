Por ciúmes, homem tenta matar a facadas ex-mulher e o atual namorado dela

PM acionou quartéis da Região Norte, passando as características do agressor e também do veículo usado para a fuga (foto: PMMG/Divulgação) Catuti, no Norte de Minas, quase divisa com a Bahia, foi abalada na noite dessa terça-feira (1), quando um homem, revoltado com o fim do namoro resolveu se vingar. Armado com uma faca, ele invadiu a casa da ex-companheira e tentou matá-la e também o atual namorado dela. O homem ferido corre risco de morrer e o suspeito está foragido. A vida da pacata cidade de, no Norte de Minas, quase divisa com a Bahia, foi abalada na noite dessa terça-feira (1), quando um homem, revoltado com o fim do namoro resolveu se. Armado com uma, ele invadiu a casa dae tentou matá-la e também o atual namorado dela. O homem ferido corre risco de morrer e o suspeito está foragido.









No momento do ataque ao seu companheiro, a mulher tentou intervir e recebeu uma facada na coxa esquerda. O homem foi atingido por cinco golpes, três no braço esquerdo e direito e dois na barriga.





Vizinhos ouviram gritos e socorreram o casal. O homem foi levado para o Hospital de Janaúba, onde ainda se encontra internado. Ela foi encaminhada para o Hospital de Monte Azul, tendo sido medicada e liberada no início da tarde de hoje.





A Polícia Militar acionou quartéis da Região Norte do estado, passando as características do agressor e também do veículo em que ele se encontra.