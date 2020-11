Adolescente de 16 anos tenta matar a namorada a facadas em BH

(foto: Google Street View/Reprodução)

Um adolescente de 16 anos, esfaqueou a companheira, de 20 anos, atingindo-lhe a nuca, peito e abdômen, na manhã deste sábado (28/11), no Bairro Boa Vista, em Belo Horizonte. A vítima foi socorrida e está no Hospital João XXIII. Já o adolescente suspeito foi apreendido e encaminhado para a Delegacia de Menores.O crime ocorreu após um relacionamento relâmpago. O jovem dizia estar apaixonado pela namorada, que conhecera e começou a namorar no último dia 22. Decidiu levar a namorada para a sua casa, onde vive com a mãe.A namorada, que se tornou companhia, logo encantou a família. Os dois viviam o namoro até essa madrugada. Houve uma discussão e o adolescente decidiu colocar a vítima para fora de casa.Disse que não queria mais ficar com ela e pediu que saísse. A mulher se recusou. Ele foi então até a cozinha, apanhou uma faca, voltou ao quarto e desferiu os golpes na mulher.A vítima foi socorrida por vizinhos. Ele acabou detido. Na chegada da PM, segundo o tenente Alexandre, havia na casa um motocicleta, cujas características se assemelhavam à de uma que tinha sido roubada no início da madrugada, no Bairro Palmares.Ao verificarem o veículo, o número do chassis confirmou as suspeitas dos militares. Em sua defesa, o suspeito afirmou que tinha comprado a moto, de madrugada, por R$ 2 mil. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil.