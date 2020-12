COVID-19: 6 idosos e 8 funcionários de asilo são infectados em Varginha

Seis idosos e oito funcionários estão contaminados pela COVID-19 (foto: Varginhaonline/divulgação)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, confirmou nesta sexta-feira (11/12), 26 casos novos deDesse total, 14 são testagens positivas noSão Vicente de Paulo, sendo seise oito funcionários do local. A cidade segue com 1.812 casos confirmados do novo coronavírus e 45registradas em decorrência da doença.

De acordo com a diretoria do Lar São Vicente de Paulo, os seis idosos e oito funcionários infectados seguem assintomáticos e são. “Seguimos as normativas e orientações estabelecidas pelos órgãos competentes, não medindo esforços para atender a todas as diretrizes que foram repassadas pelos setores responsáveis na Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), o que gerou um resultado positivo em relação à não contaminação dos residentes até o momento”, diz nota.

Os exames foram colhidos nos dois primeiros dias deste mês. "Em agosto de 2020 realizamos testagem de todos os idosos e funcionários com resultados negativos. Conseguimos nos manter livres do vírus por 10 meses e agora nesse momento, infelizmente tivemos essa lamentável situação”, lamenta a nota.

O Lar São Vicente de Paulo informou que a evolução do quadro clinico dos infectados não será divulgada, apenas aos familiares. “Atualmente estamos vivenciando um período de contaminações cruzadas e por isso é importante que todos se previnam. Assim ajudarão o nosso Lar e toda a comunidade. Esperamos que essa fase ruim passe logo e pedimos seu apoio com orações”, completa.