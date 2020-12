COVID-19: com UTI lotada, Esa promove formatura em Três Corações

Convite da formatura: de acordo com a assessoria de comunicação da Esa, a cerimônia é para 541 alunos do Curso de Formação e Graduação de Sargentos (foto: ESA/Reprodução)



Diplomação da Turma 150 Anos da Campanha da Tríplice Aliança nesta sexta-feira (11/12). O evento gerou polêmica na cidade depois que a prefeitura publicou novo decreto que restringe funcionamento de comércio e festas a partir da próxima segunda-feira (14). A cidade Três Corações, no Sul de Minas, vem enfrentando alta nos casos de COVID-19 e lotação máxima na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nesse cenário, a Escola de Sargentos das Armas (Esa) vai promover a formatura denesta sexta-feira (11/12). O evento gerou polêmica na cidade depois que a prefeitura publicou novo decreto que restringe funcionamento de comércio e festas a partir da próxima segunda-feira (14).









A cerimônia vai começar às 8h30, mas presença de familiares, autoridades e imprensa será restrita. Além disso, o tradicional baile da diplomação foi cancelado.





“Os convidados e autoridades serão orientados sobre os protocolos de segurança. De modo a atender ao público que não poderá estar presente, a formatura de diplomação será transmitida pelo site oficial.”





Novo decreto

Em menos de um mês, o município somou 245 casos de COVID-19 e dobrou o número de hospitalizados na Unidade Terapia Intensiva %uFF08UTI%uFF09. A lotação de leitos já atingiu 100% e pacientes em estado grave podem precisar entrar na fila de espera no Hospital São Sebastião. Três Corações segue com 1204 registros do novo coronavírus, 34 mortes confirmadas e 27 internados, sendo 12 na UTI.





A prefeitura publicou novo decreto nessa quarta-feira (9/12)restringindo funcionamento do comércio e proibindo eventos pelo período de 10 dias. Comerciantes estão inconformados com a situação.





Keli Cristiane trabalha com buffet e segue com delevery desde o começo do pandemia. Ela pretendia retomar com os eventos no proximo dia 19.





“Eu faria uma almoço restrito para familiares. Eu já tinha comprado o alimentos e materias para preparar esse almoço. Agora, com o novo decreto, tive que cancelar e vou ter prejuízos. Eu acho que se nao pode pra um, não pode pra todos”, reclama empresária.





De acordo com Keli, alguns comerciantes se reúnem na prefeitura para tentar resolver a situação. “A gente não pode parar.”