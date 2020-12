Homem é resgatado com vida dois dias após carro cair em ribanceira

Caminhonete tombada foi encontrada em local onde não podia ser vista da estrada (foto: PMMG/Divulgação)









No domingo pela manhã, a família, preocupada com o desaparecimento de Francisco, que nunca deixara de avisar sobre o local em que estava, decidiu buscar ajuda da Polícia Militar.





Segundo o tenente Kayro, da PM, a viagem deveria durar, no máximo, duas horas, por isso, decidiram iniciar a procura imediatamente. Primeiro, foram aos hospitais de Coromandel e Monte Carmelo, sem sucesso.





“Isso foi no domingo. Procuramos ainda em pontos das duas cidades, a partir da descrição e placa do veículo, mas não obtivemos sucesso. Na segunda-feira, decidimos observar câmeras de segurança, tanto de Coromandel quanto de Monte Carmelo, assim como de Abadia dos Dourados, cidade que fica entre as duas localidades. E numa das câmeras dessa cidade, havia o registro da passagem do veículo, por volta de 22h, o que significa que ele estava a caminho de casa e isso reduziu o campo de busca”, conta o tenente Kayro.





Segundo o policial, decidiram, então, pedir ajuda a uma empresa de segurança de Monte Carmelo, que possui um drone. “E foi na busca feita pelo aparelho que encontramos o carro, uma caminhonete cabina dupla, que estava tombada fora da estrada”, conta o militar.





Uma equipe de resgate e uma da PM foi enviada ao local, onde encontraram a caminhonete tombada, fora da estrada, onde não podia ser vista, pois o local fica encoberto por árvores, sem visão para quem passa pela estada.





Dentro da caminhonete, estava Francisco, imóvel. Ele estava, segundo o militar, desidratado, e um pouco confuso. Reclamava de dores nas pernas, mas que não conseguia movimentá-la. Estava paralisado, em função de uma fratura na coluna.





O vendedor foi levado para o Hospital de Pronto-Socorro de Monte Carmelo, onde recebeu os primeiros socorros. Nesta quarta-feira (9/12), ele foi transferido para o Hospital da Universidade Federal de Uberlândia (UFU).





O vendedor, de 34 anos, que trabalha com o fornecimento de cestas básicas, ficou quase dois diasapós capotar a caminhonete e cair em uma ribanceira na noite de sábado (5/12), na MG-190, próximo a, no Alto Paranaíba. Ele foi resgatado na segunda-feira (7/12) pela Polícia Militar e uma equipe de, vivo, mas com fratura na coluna.