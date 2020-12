Vazamento de gás em imóvel de restaurante fechado mobiliza bombeiros

Bombeiros arrombaram a janela do antigo restaurante para fechar o gás (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Parte da calçada e da avenida foram interditados devido a riscos de explosão (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

O cheiro forte de gás escapando de dentro de um imóvel onde funcionava um restaurante fez com que vizinhos da edificação acionassem o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), na manhã desta terça-feira (8/12), no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH.Foi preciso interditar os passeios para isolar a área, na altura do número 415 da Avenida Getúlio Vargas, perto da Praça ABC. Por volta das 10h, bombeiros foram até o local, usando trajes e equipamentos que permitem respirar com cilindors sem inalar o gás concentrado no imovel. A janela precisou ser arrombada para que os bombeiros entrassem na edificação e fechassem o registro do gás.Técnicos da Gasmig tasmbém compareceram ao imóvel, em apoio técnico ao atendimento da ocorrência. O restaurante é mais um empreendimento que não resistiu à crise desencadeada pela necessidade de isolamento para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2).Segundo o CBMMG, não há mais risco de incêndio ou de explosão. O proprietário do imóvel foi contactado e instruído a contratar os serviços de um técnico especializado para verificar se há vazamentos e sanar os problemas.