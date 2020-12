Cinco ficam feridos em três acidentes no início do feriado, na Grande BH

Socorristas dos Bombeiros e do Samu atendem à vítima dentro do veículo (foto: CBMMG)

Carro bateu em poste ferindo três na Avenida Cristiano Machado (foto: CBMMG)

Carro atravessou o muro e bateu na base de prédio, em Contagem (foto: CBMMG)

A manhã do feriado de Dia de Imaculada Conceição, nesta terça-feira (8/12), foi de cinco feridos em três acidentes na Grande BH, registrados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). No fim da manhã, a pista ecorregadia da Avenida Raja Gabáglia, em BH, depois da chuva que durou toda a manhã, pode ter contribuído para que a condutora de um carro de passeio capotasse e precisasse ser regatada pelos Bombeiros e Samu.A vítima é uma mulher de 33 anos que foi removida com escoriações e sangramento na cabeça, mas tem os sinais itais estáveis e aguarda avaliação para saber se segue para uma unidade de saúde. O acidente se deu na altura do número 988, sentido Centro, no Bairro Gutierrez, Região Oeste de BH, próximo ao Hospital Madre teresa, na esquina com a Rua Professor Baroni.Pelo que se sabe, o carro capotou sem ter atingido nenhum veículo, nem se acidentou por ter sido batido antes. Ao todo quatro equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atuaram na ocorrência com apoio do Samu. O tráfego pela via ficou prejudicado.Na madrugada, por volta de 0h30, três pessoas precisaram ser removidas do interior de um outro carro depois que o motorista perdeu o controle e bateu em um poste, na Avenida Cristiano Machado, altura do número 11.936, no Bairro Juliana, Região de Venda Nova.Os bombeiros retiraram as vítimas das ferragens com técnicas de extração rápida. O condutor e passageiro da frente foram repassamos ao SAMU que os conduziram ao hospital João XXIII, a terceira vítima, uma mulher de 28 anos, foi conduzida pelos bombeiros ao pronto socorro de Venda Nova.As vítimas foram a todo momento acompanhadas por escolta da Polícia Militar, uma vez que havia suspeita de que poderiam ter se envolvido em algum crime.Em Contagem, na Grande BH, um condutor de 27 anos bateu no muro de um prédio e seu carro ficou dependurado entre a parede da edificação e o muro que são mais baixos do que a rua. O acidente ocorreu na Rua Joviano camargos, altura do número 77, no Centro.Segundo avaliação do CBMMG, o motorista estava bastante confuso com perda de consciência em alguns momentos. Ele apresentava um ferimento na perna direita. Após realização dos primeiro socorros, ainda no local, os bombeiros o conduziram ao Hospital Municipal de Contagem.O local foi isolado e os moradores foram orientados a deixar a edificação, até que ocorressem trabalhos de verificação da estabilidade da edificação pela Defesa Civil de Contagem.