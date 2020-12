Motorista confirma problema mecânico em ônibus que caiu de ponte na BR-381

Delegado Regional de João Monlevade, Paulo Tavares ouviu o motorista na tarde desta segunda-feira (7/12) (foto: Cíntia Araújo)





De acordo com o delegado, Viana disse que fugiu do local por medo. Ele só reapareceu nesta segunda-feira (7/12), acompanhado de um advogado que não é ligado à empresa, dona do ônibus envolvido na tragédia.









Em entrevista coletiva, Paulo Tavares evitou dar detalhes do depoimento do motorista, mas contou que Luiz Viana confirmou que o ônibus apresentou problema mecânico no momento do acidente. De acordo com o delegado, o condutor disse que o coletivo teve um problema no freio e disse que o veículo passou por uma troca de correia durante o percurso entre Mata Grande/AL e João Monlevade, local da tragédia.





“Segundo ele – isso vai ser confirmado ou não, posteriormente, por meio das provas periciais e demais provas testemunhais – houve uma falha técnica. O ônibus voltou (de marcha ré). Segundo ele, houve um problema no freio do ônibus”, afirmou.





O motorista, de acordo com Paulo Tavares, estava emocionalmente abalado e chorou o tempo todo durante o depoimento. Luiz Viana não teve escoriações ao saltar do ônibus em queda e, segundo o delegado, não chegou a deixar a região de João Monlevade durante a fuga do local do acidente.





Apesar do estado emocional de Luiz, ele deu “informações relevantes” durante o depoimento, segundo o delegado. O condutor não deixou de responder a nenhuma pergunta e foi bastante claro nas respostas. Ele não foi detido e deverá ser ouvido novamente nos próximos dias.





“Ele não foi detido, até porque não havia nenhuma cautelar ainda contra ele. Ele foi ouvido e agora as investigações vão dar prosseguimento. Ele deve dar novas declarações, ainda tem novas colaborações em relação ao inquérito policial. Não há, neste momento, a necessidade da custódia cautelar dele”, destacou Tavares.





Filha da dona da Localima passa mal em depoimento





Além do motorista, a Polícia Civil ouviu, nesta segunda-feira, a filha da dona da Localima, que representou a empresa dona do coletivo em Belo Horizonte e João Monlevade. Ao delegado, ela destacou que não conhece ao certo os trâmites da empresa, mas apresentou documentos que mostravam o arrendamento do ônibus junto à empresa JS Turismo. Durante a oitiva, a mulher chegou a passar mal, tendo que receber atendimento médico.





“Ela alegou no depoimento que ela não conhece muito bem os trâmites da empresa, que a empresa está no nome da mãe dela, e quem conduz essa empresa é a mãe e o pai, além dos irmãos. Durante o depoimento, ela teve um mal estar e foi atendida por um médico da Polícia Civil, sem maiores consequências, e resolvemos encerrar o depoimento dela naquele momento, até porque ela não trazia muitas qualidades no depoimento que pudesse ser usado como elemento probatório”, ressaltou Paulo Tavares.





O delegado afirmou que aguarda a mãe e o pai da mulher, que são donos da Localima, para prestar depoimento na próxima semana. De acordo com Paulo Tavares, 10 pessoas já foram ouvidas formalmente até o momento. A conclusão do inquérito depende dos resultados da perícia técnica e de diligências fora de Minas.

