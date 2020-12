Veja o que vai funcionar no feriado da próxima terça-feira (08/12)

Comércio de Belo Horizonte poderá funcionar normalmente na terça-feira (8/12), feriado municipal na capital (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press.) feriado municipal de Imaculada Conceição em Belo Horizonte. Confira como será o funcionamento de alguns serviços na capital. Na próxima terça-feira, 8 de dezembro, émunicipal deem. Confira como será o funcionamento de alguns serviços na capital.

Comércio





Em função da restrição de funcionamento, provocada pela pandemia da COVID-19, os lojistas deverão cumprir os protocolos estabelecidos pela administração municipal, com restrição de horários e uso obrigatório de máscaras nos estabelecimentos.





Atualmente o comércio pode funcionar nos seguintes horários aos sábados, domingos (somente 13 e 20 de dezembro) e feriados:





Lojas de rua: 9h às 18h



Shoppings Centers: 7h às 22h



Comércio atacadista: 9h às 18h



Galerias de lojas e centros de comércio: 9h às 18h

Transporte público

Segundo a Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans), as linhas do sistema de transporte coletivo circulam com quadro de horários de domingos e feriados, com reforço em algumas linhas em função do comércio.

Bancos

Os bancos da capital ficarão fechados no feriado. A população pode usar caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking ou banco por telefone para as transações financeiras.





A Prefeitura de Belo Horizonte ainda não divulgou como será o funcionamento dos serviços de saúde, limpeza urbana, parques, zoológico, museus e demais serviços.

Ponto Facultativo





Além das UAIs, os serviços de saúde, segurança pública, a TV Minas e os museus deverão funcionar normalmente, segundo o governo.



Veja quais unidades vão abrir em 7 de dezembro:





Barbacena

Belo Horizonte (Barreiro, Praça Sete e Venda Nova)

Caratinga

Curvelo

Divinópolis

São João del-Rei

Sete Lagoas

Teófilo Otoni

Varginha