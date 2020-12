Cobra é capturada em apartamento no Sion, em BH

Local do prédio onde a cobra foi encontrada (foto: Google Street View/ Reprodução)

Umafoi capturada dentro de umna manhã desta sexta-feira (04/12) no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.A chamada para o resgate do animal ocorreu em um apartamento próximo ao colégio Santa Doroteia, atrás da Avenida Nossa Senhora do Carmo.De acordo com o Corpo de Bombeiros, aestava no muro da casa do solicitante. O animal foi capturado em segurança e solto em mata-ciliar da região do Bairro Mangabeiras, também na Região Centro-Sul.A cobra era, não informado a identificação da espécie.