Heróis do século 21 recebem homenagem nos 300 anos de Minas

No dia em que Minas Gerais celebra os 300 anos de autonomia política e administrativa, a partir da criação da Capitania de Minas, em 2 de dezembro de 1720, os grandes heróis homenageados são os profissionais de saúde que lutam bravamente para salvar vidas em tempos da pandemia do novo coronavírus.



Para celebrar a data, Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, promove na manhã desta quarta-feira (2/12) cerimônia cívica e cultural no Memorial dos Emboabas, na frente da Matriz Nossa Senhora do Bom Sucesso.



De acordo com a prefeitura local, são respeitados todos os protocolos sanitários para evitar aglomeração e a transmissão do vírus causador da COVID-19.









Os profissionais que atuam em hospitais, clínicas, unidades de pronto-atendimento são representados, na cerimônia, pelo secretário de Saúde de Caeté, Alisson Vitor Marques, sendo entregue, pelo prefeito reeleito Lucas Coelho Ferreira, um placa de honra ao mérito.



A Prefeitura de Caeté informa que a celebração será feita em pareceria com a Associação das Cidades Históricas e municípios do Circuito do Ouro.





Emboabas Um dos pontos importantes do encontro será para lembrar a Guerra dos Emboabas (1707-1709): no distrito de Morro Vermelho, a seis quilômetros do Centro de Caeté, ocorreu a primeira eleição direta para governador das Américas, Manuel Nunes Viana (1670-1738), à revelia da coroa portuguesa.



"Não se pode falar sobre a história de Minas sem destacar a Guerra dos Emboabas", diz o secretário Municipal de Turismo, Cultura e Patrimônio, Marcos Luciano de Figueiredo.









A leitura do alvará régio foi feita pela estudante de história Ágata Santos.



Também foram lançados aos ares balões vermelhos e brancos, nas cores da bandeira mineira, com os nomes dos 853 municípios do estado. Tudo isso ao som de 'Oh! Minas Gerais!'.

O monumento em pedra de cantaria fica em frente da Escola Municipal Doutor João Pinheiro, local mais adequado, segundo o secretário, pois ali funcionou, no período colonial, a Casa de Câmara e Cadeia.





A cidade, antiga Vila Nova da Rainha, de recebe de volta a Capela do Cordão de São Francisco, do final do século 18, que foi restaurada e se encontrava fechada havia 10 anos.



Da cerimônia cívica e cultural constou ainda a apresentação de um trabalho em arte digital sobre a Capela do Rosário localizada em Morro Vermelho Vermelho e, além de templo de religiosidade, se transformou em ícone de Caeté e remete aos tempos da Guerra dos Emboabas.



A solenidade será presidida pelo prefeito reeleito de Caeté, Lucas Coelho Ferreira.





História Um dos destaques da história de Caeté está na Guerra dos Emboabas. No início do século 18, os paulistas, descobridores das minas, estavam estabelecidos nos arraiais que iam de Caeté a São João del-Rei.



Atraídos pelas riquezas, os emboabas, grupo formado por portugueses, baianos e pernambucanos, também chamados de reinóis e forasteiros, chegaram em massa, invadindo a área e revoltando os pioneiros.



A disputa pelo ouro e pelo poder – acima de tudo, uma disputa política, em torno dos principais cargos e postos da administração montada na região – levou a conflitos armados e à escolha, em 1707, de um emboaba para governador, à revelia da coroa portuguesa.



Ninguém sabe o número exato de mortos e feridos, mas os pesquisadores têm uma certeza: a guerra abriu caminho para uma série de levantes, como a Sedição de Vila Rica (1720), a Inconfidência Mineira (1789) e para a criação das primeiras vilas do ouro. Além disso, gerou um clima de "rebeldia", permitiu o aprendizado da luta política e marcou um endurecimento das relações entre a colônia e a metrópole.





