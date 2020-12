BH terá tarde de chuva e muito calor nesta terça-feira (1/12)

Céu ficará parcialmente nublado a nublado nesta terça-feira (1/12). Deve chover à tarde, segundo previsões do Inmet (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press) chuvosa, com direito a trovoadas isoladas.



calor. O meteorologista Claudemir Azevedo avisa que os termômetros hoje devem marcar até 31°. A umidade relativa do ar, que chegou a 30% nesta segunda-feira (30/11), deve subir para 45%. Não se esqueça da sombrinha ou da capa de chuva ao sair de casa nesta terça-feira (1°/12). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tarde será, com direito a trovoadas isoladas.O casaco, por sua vez, pode continuar dentro do guarda-roupa, pois a previsão é de. O meteorologista Claudemir Azevedo avisa que os termômetros hoje devem marcar até 31°. A umidade relativa do ar, que chegou a 30% nesta segunda-feira (30/11), deve subir para 45%.





A previsão também é de chuva em ao menos mais seis regiões de Minas - Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Triângulo Mineiro, Norte e Vale do Jequitinhonha.



Azevedo explica que as precipitações são fruto da intensificação das áreas de instabilidade atmosférica que pairam sobre o estado, fenômeno causado pela aproximação de uma frente fria com o litoral do Sudeste brasileiro.



A mínima desta terça (1°/12) fica em 14° em Maria da Fé e Monte Verde, ao Sul. A máxima prevista é de 37°, no Triângulo Mineiro.