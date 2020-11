COVID-19: Músico morre em Alfenas após pedir oração para a amiga

Músico morre um dia depois de pedir orações para amiga infectada (foto: Reprodução Facebook)

Umbaiano, que morava em, no Sul de Minas,vítima danessa quinta-feira (26/11). Um dia antes de falecer, Simidão Bahia fez umapedindopara a amiga, Stela Rogati, que estavaem decorrência do novoe faleceu nesta sexta-feira (27/11).

Stela Rogati, de 61 anos, era funcionária pública e trabalhava como supervisora da Secretaria de Educação e Cultura de Alfenas. Ela estava internada na Santa Casa da cidade e morreu vítima da

Stela trabalhava como supervisora da Secretaria de Educação e Cultura de Alfenas (foto: Reprodução Facebook)

“Neste momento de dor, a administração municipal e todos os colegas de trabalho se solidarizam com os familiares e amigos, e diante do consternamento geral da comunidade, expressamos nossos sentimentos de solidariedade, dor e saudade pela perda da profissional exemplar”, diz nota de pesar publicada pela Prefeitura de Alfenas.

Stela era amiga de Julimar dos Santos Lima, conhecido como Simidão Bahia, que também morreu por causa do novo coronavírus. Ele era músico percussionista profissional e professor de música em programas sociais da Prefeitura de Alfenas. Simidão se mudou para o Sul de Minas a convite de um amigo músico no fim dos anos 90.

Músico também pediu orações para o fim da pandemia (foto: Reprodução Facebook)

Simidião também chefgou a ficar internado e um dia antes de morrer, fez uma postagem nas redes sociais pedindo orações para a amiga. O musico publicou a oração do Pai Nosso e ao fim da mensagem, pediu que a pandemia do novo coronavírus chegasse ao fim.

“Tomara que toda pessoa que vier a ler esse poste cole em sua página. É uma corrente mundial de oração, alguns minutos pela saúde dos doentes, e ao fim da pandemia no mundo”, disse músico nas redes sociais.

De acordo com o boletim municipal, Alfenas soma 2236 casos de COVID-19 e confirmou duas mortes pela doença nesta sexta-feira: a de Stela e de um homem de 45 anos. As vítimas foram enterradas no Cemitério Municipal da cidade. A prefeitura decretou luto oficial pelas mortes.