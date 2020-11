Após prisão de casal, com mais de 1 tonelada de maconha, no Sul de Minas, comparsa é preso no Paraná

(foto: PCMG/divulgação)

Umde 26 anos foiem, no Paraná, suspeito de ser o informante de um casal, quemais de umade, e que também foiem, no Sul de Minas.

De acordo com a, o jovem foi identificado após a prisão de um casal, que transportava uma tonelada de maconha, na Rodovia, em São Gonçalo do Sapucaí, no último 22. “O condutor e a passageira foram presos em”, explica o delegado, Vitor Becker.

Com o desenrolar das investigações, a polícia descobriu que o jovem suspeito, usava outro veículo, e agia como um batedor para informar sobre possíveis fiscalizações. “As investigações da Delegacia de São Gonçalo do Sapucaí que levaram à prisão, partiram da apreensão de uma tonelada de drogas. Com ele nada foi encontrado, mas o jovem confessou o crime”, completa.

Ainda segundo a polícia, as investigações continuam. “A prisão é de suma importância para a continuidade das investigações, e novas diligências estão sendo feitas no sentido de identificar a origem da droga e a participação de outras pessoas”, afirma.