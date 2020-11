Após pedido do MP, Justiça determina quebra de sigilo bancário de sócios da Backer

Templo Cervejeiro foi reaberto no mês passado pela Backer (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)













O Estado de Minas entrou em contato com a Cervejaria Backer sobre a decisão desta terça e aguarda resposta. “Para o MPMG, o relançamento de cerveja da marca que provocou a morte e lesão corporal de inúmeros consumidores constituiu verdadeiro desrespeito às vítimas e demonstram a intenção dos sócios em continuarem a produção e venda do produto, em verdadeira continuidade delitiva”, disse o órgão, em nota.Dias depois, a Backer negou realização da festa e disse que precisaria retornar com serviços e produtos , justificando a reabertura do Templo Cervejeiro.entrou em contato com a Cervejaria Backer sobre a decisão desta terça e aguarda resposta.





Um dos indiciados pela Polícia Civil De acordo com denúncia do Ministério Público, o Caso Backer deixou 10 mortos e 16 pessoas com quadros de saúde graves. O inquérito da Polícia Civil terminou com 11 indiciados: uma testemunha que mentiu; o chefe da manutenção, por omissão; seis responsáveis técnicos por homicídio culposo, lesão corporal culposa e por agirem com culpa na contaminação; e, por fim, três gestores da Backer indiciados por atos na pós-produção.Um dos indiciados pela Polícia Civil morreu no mês passado . Paulo Luiz Lopes era um dos responsáveis técnicos da cervejaria e foi vítima de um acidente vascular cerebral (AVC)





No início de setembro, o MP denunciou 10 pessoas à Justiça, entre sócios-proprietários da Backer e responsáveis técnicos.

acolheu, nesta terça-feira (24/11), o pedido doe determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal dos sócios-proprietários da, que fabricava a, que intoxicou pessoas, deixando 10 mortos e 16 em estado grave.A decisão também prevê o cancelamento de passaportes e a ordem para que os envolvidos não deixem o Brasil, além da suspensão de atividades das empresas relacionadas à marca.