Rede Fhemig abre vagas para BH e Três Corações; confira

Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press (foto: Hospital Pronto-Socorro João XXIII, localizado na Região Central de BH)

(Fhemig) está comabertos para contratações temporárias no, na capital mineira, e na Casa de Saúde Santa Fé, em, no Sul de Minas.O Hospital João XXIII oferece duas vagas para assistentes sociais, sendo uma para atuar por 30 horas semanais (R$ 2.645,82) e outra por 40 horas semanais (R$ 3.464,43). Também há uma vaga para fonoaudiólogo, para 40 horas semanais, com vencimentos básicos de R$ 3.464,43. As inscrições são de 23 a 25 de novembro, por meio desse link De acordo com a fundação, aabriu vaga para um terapeuta ocupacional, para atuar por 30 horas semanais e com vencimentos básicos de $ 2.645,82. As inscrições também começam no dia 23 e se encerram no dia 27 de novembro. O edital está disponível neste link Ambos os processos seletivos também vão formar cadastro de reserva para as funções oferecidas nos editais.