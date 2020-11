Acidente entre carros e moto provoca lentidão no Anel Rodoviário

Trânsito lento no Anel Rodoviário, altura do Bairro Califórnia

Acidente entre carros e moto provoca lentidão no Anel Rodoviáriohttps://t.co/5Ul6975l7g pic.twitter.com/Xg6JPZ4nYa — Estado de Minas (@em_com) November 20, 2020

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas em umna manhã desta sexta-feira no km 472 no, altura do Bairro, Região Noroeste de Belo Horizonte. Parte da pista no sentido Vitória precisou ser interditada e o trânsito ficou lento.