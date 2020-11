Três Corações recebeu mais de R$ 566 mil e ainda não liberou edital da Lei Aldir Blanc

Artistas afetados pela pandemia cobram agilidade da Prefeitura de Três Corações (foto: Reprodução Facebook)

Osde, no Sul de Minas, se reuniram para umem frente à Casa da Cultura para cobrar agilidade da prefeitura da cidade nado edital da. O município recebeu ade mais deno fim do mês passado.

Cerca de 30, entre músicos, fotógrafos e da área de artesanato, cobraram urgência da prefeitura na liberação do edital da, também conhecida como Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, que prevê ações emergenciais para o setor cultural durante o período da pandemia de

Artistas temem que a verba volte ao Governo Estadual (foto: Reprodução Facebook)

A prefeitura da cidade fez o pedido e recebeu verba de mais de R$ 566 mil. O valor foi depositado no dia. Quase um mês depois, o edital ainda não foi. A preocupação dos artistas é que o dinheiro seja devolvido ao Governo do Estado. Já que os municípios têm até 60 dias para a aplicação do recurso.

“A cobrança é porque a prefeitura tem até o dia 31 de dezembro para execução final dessa verba. O medo dos artistas é que esse dinheiro retorne e o setor fique ainda mais prejudicado”, diz Ronildo Prudente, artista.

Ronildo trabalha com a arte há 10 anos (foto: Reprodução Facebook)

Fase de avaliação

Ronildo tem 52 anos, é ator,e conselheiro de Cultura de Três Corações. Há 10 anos, ele trabalha, exclusivamente, com a. “Estamos parados desde o começo da, é um dos setores que mais sofreu esse impacto”, completa.

De acordo com a Secretaria de Lazer e Cultura, o edital está em fase de avaliação. “A nossa secretaria está montando todos os procedimentos necessários. No dia 22 chegou a verba e começamos um novo trabalho, o trabalho do edital, que é um trabalho minucioso. Montamos o edital, mandamos pra nossa equipe de licitação, onde tem um corpo jurídico que avalia todo nosso edital. Além disso, tivemos que fazer decretos, porque é uma lei nova e nós não podemos correr o risco de errar, porque se erramos, quem somos punidos somos nós, administração e os próprios artistas" ", explica Renata Borges, secretária de Cultura.

Ainda segundo a secretária, foi preciso fazer a elaboração de uma lei orçamentária, enviada à Câmara Municipal e a prefeitura aguarda o posicionamento. A previsão é que o edital seja publicado na próxima quarta-feira (25).