Fake News: Hospitais negam superlotação e PBH desmente fechamento de comércio

Conversas supostamente antigas viralizaram nesta quarta (18) sugerindo superlotação na rede hospitalar de Belo Horizonte (foto: Reprodução/WhatsApp)

Circularam nas redes sociais nesta quarta-feira (18) informaçõesde uma suposta troca de mensagens entre médicos, sugerindo que hospitais de Belo Horizonte estariam com superlotação de leitos por pacientes com. Oentrou em contato com redes de atendimento e teve acesso a boletins epidemiológicos que desmentem as trocas de mensagens que viralizaram.

A assessoria do Hospital Felício Rocho enviou boletim que demonstra que as internações por COVID-19 seguem dentro da normalidade e sem óbitos nos últimos 30 dias. A assessoria do Hospital Biocor, outro que é citado na troca de mensagens, também desmentiu a superlotação na unidade.

O Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde divulgado nesta quarta-feira informa que a taxa de ocupação de leitos de UTI COVID da rede pública e suplementar do município está em 33,1%, dentro da margem recomendada e menor do que há 30 dias.

Comércio não será fechado novamente

Outra informação fora de contexto que alarmou a sociedade indicava que o prefeito Alexandre Kalil (PSD) anunciava o fechamento do comércio de Belo Horizonte. Trata-se de uma gravação de uma entrevista de 26 de junho, em que Kalil falou sobre medidas de combate ao coronavírus.

A assessoria de comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte negou que mudança foram feita nos protocolos adotados no município nesta quarta-feira (18).