Shopping cria Papai Noel virtual para interagir com as crianças

No "Natal dos Sonhos", crianças podem conversar com o Papai Noel pelo sistema virtual (foto: Montes Claros Shopping/divulgação)

O distanciamento social, medida preventiva contra a transmissão do coronavírus (COVID-19), obriga os shoppings centers a recorrer à criatividade para incrementar as vendas no Natal, sem provocar aglomerações. O Montes Claros Shopping Center, no Norte de Minas, criou o “Papai Noel virtual”.

Foi montada na Praça de Eventos do shopping com decoração com o tema, com elementos lúdicos que representam o encanto da data. O distanciamento social impede a presença da figura do Papai Noel “de carne e osso”. Mas foi encontrada uma maneira para que as crianças possam interagir com o bom velhinho.

Também foi instalada uma sala em que as crianças podem “conversar” com Papai Noel por meio de videoconferência. Ele “aparece” na tela de um aparelho de TV, como se estivesse no Polo Norte, promovendo a interação com as crianças.

As conversas das crianças com o Papai Noel no espaço lúdicos são agendadas por meio do aplicativo WhatsApp, pelo número (38) 99863-8025. Cada criança e sua família têm direito a cinco minutos de “bate-papo” com o bom velhinho. As visitas ao espaço do “Natal dos Sonhos” são gratuitas.

“Criamos uma estratégia com o objetivo de despertar essa magia (do Natal) não somente no coração e na imaginação das crianças, mas sim, fazer com que os adultos se tornem crianças e despertem o lado criança em cada um deles nesse momento de contato com o Papai Noel”, afirma a gerente de Marketing do Montes Claros Shopping Center, Shaiana Gracioli.

No espaço do “Natal dos Sonhos” do centro de compras de Montes Claros também foi instalado um trenzinho para as crianças se divertirem.

A direção do shopping center informa que adotou todas as medidas para impedir aglomerações e evitar o contágio do coronavirus entre os visitantes durante o período natalino. Os consumidores deverão obedecer a uma distância mínima entre si e usar máscara o tempo todo.