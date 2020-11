Chuva: BHTrans fecha Vilarinho e diversos trechos da capital; veja lista

Venda Nova / Fechamentos:

Av Cristiano Machado c/ acesso à Trincheira

Av Pedro I c/ alça R Ameixeiras

Av Dr Álvaro Camargos, sent Av Vilarinho c/ Padre Pedro Pinto

Vilarinho (sent centro) c/ R Bernardo Ferreira da Cruz

R Malibu c/ Cristiano Machado

Av Pedro I acesso à trincheira