Valores, desapropriações e números: saiba os detalhes das obras na Vilarinho, em BH

Obras já estão em andamento para instalação de caixa de captação Vilarinho 1, justamente no ponto de maior alagamento de Venda Nova (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 08/09/2020)

Mais um passo para a resolução de um problema que dura décadas e significa terror para a população de Venda Nova sempre que os meteorologistas indicam previsão de chuvas em BH. Foi anunciado, nesta semana, um convênio da prefeitura com a Caixa Econômica Federal para custear a segunda etapa das obras contra enchentes da Avenida Vilarinho.

A resposta para as frequentes cheias para o Executivo municipal passa pela construção de três reservatórios profundos para armazenar água dos córregose Nado e do Ribeirão Isidoro. Mas, quais os detalhes por trás dessas obras?

Detalhes das apostas da Prefeitura de BH para resolver as enchentes em Venda Nova (foto: Arte/Soraia Piva/EM D.A Press)

Segundo apurado pelo Estado de Minas, o aporte de R$ 200 milhões da PBH deverá ser em 11 anos, sendo um ano de carência e 10 anos de amortização. O custo efetivo total da operação é de 122,69% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) ao ano.

Esse dinheiro, no entanto, vai somente para dois reservatórios: o Vilarinho II e o Nado I.

O Vilarinho II está localizado na avenida de mesmo nome, a mais movimentada de Venda Nova, na altura do número 2.851, ao lado do Cartório do Registro Civil e Notas de Venda Nova, entre os bairros Cenáculo e Minascaixa.

A estrutura terá capacidade para armazenar 15 milhões de litros de água.

A intenção da prefeitura com a obra é melhorar a drenagem e reduzir o risco de inundações na bacia do Córrego Vilarinho e do Ribeirão Isidoro.

Já o Nado II será instalado na Rua Doutor Álvaro Camargos, antiga 12 de Outubro. Lá, a adolescente Anna Luisa Fernandes de Paiva Maria, então com 16 anos, morreu ao ser sugada por um bueiro em 15 de novembro de 2018.

O reservatório também terá capacidade para armazenar 15 milhões de litros, mas as águas virão de um córrego a mais: o Nado, formado pelas sub-bacias Marimbondo e Lareira, que também passam por Venda Nova.

Desapropriações

Nos arredores do Vilarinho II, a PBH decretou a desapropriação de um lote, onde hoje funciona a garagem de uma prestadora de serviços da Cemig.

Na mesma toada, para a construção do Nado II, a prefeitura vai realizar outras duas desapropriações, na altura do Bairro São João Batista, cruzamento das ruas João Samaha e Doutor Álvaro Camargos.

Outro decreto do prefeito deste ano também oficializou a desapropriação de dezenas de terrenos em Venda Nova por causa das obras contra enchentes. Esses lotes estão situados nos bairros Mantiqueira, Flamengo, Piratininga, Santa Mônica, Candelária e São João Batista.

Moradores reclamam

Na coletiva de terça, a prefeitura anunciou, orgulhosa, o que chamou de maior convênio da Caixa com uma prefeitura. E salientou que as obras vão sair independentemente de quem vença as eleições municipais marcadas para novembro.

“Eu queria deixar muito claro: um dia isso teria que começar. Qual prefeito que vai inaugurar não interessa. Terá que inaugurar porque o dinheiro está carimbado. As obras começam no ano que vem independentemente do prefeito que estiver sentado na cadeira”, disse o prefeito Alexandre Kalil (PSD) ao anunciar as obras.

Operários da prefeitura trabalham na construção do reservatório Vilarinho 1 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 08/09/2020)

A expectativa da PBH é de que a licitação para a construção das duas bacias ocorra em dezembro.

Para o coletivo Eu Vilarinho, constituído de moradores de Venda Nova, no entanto, a proposta da prefeitura não é a mais indicada.

“Vamos evitar os alagamentos concretando tudo? Ou a ideia desse pessoal é que essa praça (que será construída por cima dos reservatórios) no período de cheias funcione como piscinão também? Sem condições”, critica Ricardo Andrade, morador da região.

O movimento é a favor da criação de mais pontos de drenagem natural, a partir da construção de parques e outras áreas verdes.

"Não bastam as vidas perdidas em 15 de novembro de 2018, temos que encher o bolso das construtoras que oferecem projetos atrasados, sem eficácia, apenas seguindo a legalidade de um processo imoral e ineficaz", criticou o movimento nas redes sociais.

Ver galeria . 15 Fotos Chuva forte causou transbordamento de córregos e arrastou carros em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press )

Vale lembrar que o Eu Vilarinho e o Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas (CBH-Rio das Velhas) foram os primeiros a criticar o primeiro projeto apresentado pela gestão Kalil para resolver as enchentes da Vilarinho, no segundo semestre de 2018.

À época, a solução passava pela construção de dois túneis que levariam as águas dos córregos Vilarinho e Nado e do Ribeirão Isidoro até o Córrego Floresta, no Norte de BH.



Desde a divulgação, os coletivos criticaram que a solução, na verdade, transportaria o problema de lugar.

A prefeitura reconheceu o erro e desistiu do projeto meses depois.

Outras obras

Já em andamento desde julho, a prefeitura implementa outra caixa de captação de água na Avenida Vilarinho, conhecida como Vilarinho I. Essa estrutura está localizada no encontro da via com as ruas Doutor Álvaro Camargos e Maçon Ribeiro, no Bairro Venda Nova. Ali se concentra a maior parte das enchentes da regional.

Isso acontece porque no local há o encontro de dois córregos: o Nado e o Vilarinho. Isso faz com que a drenagem atual não aguente o volume de água das chuvas, o que causa cheias frequentes.

Nesse lugar, morreram mãe e filha abraçadas ao serem arrastadas pela correnteza em 15 de novembro de 2018. Elas estavam dentro de um Fiat Palio engolido pela enchente.

A obra tem supervisão da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), com previsão de término para o final de 2021. São investidos aproximadamente R$ 10,5 milhões nesse empreendimento, que pretende criar uma caixa de 2,5 mil metros quadrados com capacidade para armazenar 10 milhões de litros.

Com as obras já em curso, a BHTrans precisou desviar o trânsito no local, eliminando a faixa exclusiva para ônibus.

Ao mesmo tempo, o Executivo municipal conduz trabalhos para minimizar as enchentes em outros dois bairros da região: Santa Mônica e São João Batista.

As intervenções se concentram nas redes de drenagem dos córregos Lareira e Marimbondo, que formam o Nado.

Os recursos vêm do Programa de Aceleração do Crescimento 2 (Pac2), aproximadamente R$ 39 milhões, e a empresa vencedora da licitação, aberta em 2019, foi a Engibrás Engenharia.

Na coletiva de terça, o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Josué Valadão, afirmou que esses trabalhos já vão reduzir os danos das chuvas nesses bairros no próximo período chuvoso, iniciado mês que vem.