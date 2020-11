Batida de frente entre van e carro deixa pelo menos 15 feridos no Sul de Minas

Batida foi de frente entre van e carro (foto: CBMMG/divulgação)

Pelo menosficamem um acidente entre umae um carro na BR 491, em Monte Belo, no, na manhã desta sexta-feira (13). A van transportava funcionários de uma empresa de Muzambinho para Monte Belo e teria sidopor outro veículo com placas de Poços de Caldas. As vítimas forampara o hospital de Monte Belo.

De acordo com o, quando os militares chegaram no local, as vítimas já tinham sido socorridas por populares. “Uma testemunha teve dificuldades em ligar para a nossa central por causa do sinal. E assim que recebemos o chamado, uma equipe de Salvamento Terrestre do 4º Pelotão de Bombeiros e uma unidade dedode Guaxupé foram para o local”, explica Corpo de Bombeiros.

Carro tinha placas de Poços de Caldas e van transportava funcionários de uma empresa (foto: CBMMG/divulgação)

Ao todo, 14 funcionários da empresa Brasil Card e o motorista do carro foram levados para o hospital de Monte Belo. “A aeronaveArcanjo da 2ª Companhia Especial de Operações de Varginha chegou a ficar de prontidão para uma possível intervenção”, completa.

Vítimas foram socorridas por populares (foto: CBMMG/divulgação)

A Polícia MilitarRodoviária registrou o caso e controlou o trânsito na rodovia. A Perícia da Polícia Civil está no local e as causas do acidente ainda vão ser investigadas. “Testemunhas disseram que o motorista do carro teria perdido o controle e atingido a van. Mas essa informação ainda não foi confirmada pela perícia”, afirma nota do Corpo de Bombeiros.

Segundo a Brasil Card, os funcionários seguiam para a sede da empresa em Monte Belo. “Muitos não moram na cidade e a empresa busca esses funcionários nas cidades vizinhas. Ainda não sabemos o motivo do acidente, mas a empresa está prestando suporte e as vítimas tiveram ferimentos leves”, diz a assessoria de imprensa.