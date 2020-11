PRF apreende caminhão com mais de 10 mil garrafas de cerveja, chopp e gin em Minas

Carga avaliada em R$ 200 mil seria entregue em Macaé (RJ) (foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação) Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão com carga irregular de bebidas alcoólicas na noite desta quinta-feira (12), na BR-267, em Federal (PRF)umcomirregular dealcoólicas na noite desta quinta-feira (12), na BR-267, em Juiz de Fora , na Zona da Mata. O veículo contabiliza mais de 30 multas e seguia para Macaé (RJ).

A abordagem dos policiais ocorreu no Km 162 da BR-267, na unidade operacional da PRF. Os policiais desconfiaram do veículo e durante a fiscalização se depararam com dezenas de engradados de cerveja e caixas de gin - bebida destilada - sem nota fiscal.





No total, foram encontradas 4.032 garrafas de 600 ml de cerveja; 6.480 garrafas de 600 ml de chopp; e 120 garrafas de 750 ml de gin. A Receita Estadual de Minas Gerais avaliou a mercadoria em aproximadamente R$ 200 mil.





De acordo com o motorista, de 32 anos, a carga saiu de São Paulo (SP) e seria entregue em Macaé, no estado do Rio de Janeiro.





A mercadoria foi retida pela Receita Estadual e será liberada após recolhimento dos tributos fiscais.





Os agentes federais ainda constataram que o caminhão acumulava 31 multas aplicadas pela própria PRF. A maioria das infrações é de excesso de velocidade e irregularidades com equipamentos obrigatórios.





O veículo foi recolhido e só será liberado após quitar todos os débitos.